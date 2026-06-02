Manfred Ugalde volvió a ser punto alto en una Sele que queda debiendo al ataque

El 3-1 en contra de La Sele ante Colombia dejó en claro que el equipo de Fernando Batista tiene mucho camino por recorrer.

Si bien es cierto que el resultado no fue tan abultado como muchos anticipaban y que hubo buenos momentos para la Tricolor, quedan a la vista de todos las grietas del combinado nacional.

Al otro lado de la moneda se encuentran los jugadores que, a pesar de los altos y bajos de los últimos años, se consolidan dentro del grupo. Uno de ellos es Manfred Ugalde.

El atacante del Spartak Moscú fue el futbolista más peligroso para la zaga colombiana.

Intentó cinco disparos, de los nueve que realizó la Tricolor. También bajó a media cancha a recoger balones y encontró espacios para desequilibrar por el centro y los costados. Además, colaboró en la jugada que terminó en el gol de Andrey Soto.

Eso sí, por grandes periodos de tiempo, Ugalde tuvo que arreglárselas prácticamente solo, porque el ataque patrio careció de acompañamiento.

Soto fue una apuesta interesante, pero claramente le falta recorrido.

“Tenemos que seguir mejorando, cerrar el grupo, unirnos, porque tenemos talento”, señaló el delantero.

Para Batista, el juego de este lunes no fue malo, pero sí considera que hay mucho por mejorar.

“Vamos por el camino que uno quiere, aunque siempre hay que mejorar cosas”, concluyó el seleccionador.