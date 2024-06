Manfred Ugalde se concentra en aportar a La Tricolor

El regreso de Manfred Ugalde a la Selección Nacional ha dejado en claro el buen momento del atacante y todo su crecimiento tras jugar en Europa. El joven delantero no se considera un líder dentro del grupo, pero espera que llegue ese momento.



“Creo que no hay que apresurarse. Aún soy joven y algún día, si me tocara ser uno de los líderes, me gustaría y lo tomaría con mucha responsabilidad. Pero por el momento, soy un joven más, aportando desde donde puedo y avanzando paso a paso”, aseguró.