Manfred Ugalde retrasó su llegada a Costa Rica

El delantero Manfred Ugalde no pudo arribar a Costa Rica la noche de este lunes debido a condiciones climáticas adversas que afectaron su vuelo procedente de Houston, Estados Unidos.



Según informó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), el avión en el que viajaba el atacante tuvo que desviarse hacia Nicaragua por causa de la neblina que se presentó en territorio costarricense, lo que impidió su aterrizaje según lo previsto.



La FCRF comunicó que el jugador se estará incorporando a la Selección Nacional en las próximas horas, una vez que logre completar su traslado al país.



Ugalde fue convocado por el entrenador Miguel Herrera para los compromisos eliminatorios de la Selección de Costa Rica, y su llegada era esperada anoche junto al resto de los legionarios.



Pese al inconveniente, se espera que el futbolista se una sin contratiempos al grupo de trabajo y esté disponible para los entrenamientos previos al juego y viaje ante Honduras.

