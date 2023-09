Manfred Ugalde: "Es un orgullo anotar para la Selección"

No cabe duda de que la principal noticia del fogueo ante Arabia Saudita (victoria 3-1 para La Sele) fue la reincorporación de Manfred Ugalde.

El delantero del Twente de Países Bajos había renunciado a la Tricolor desde el pasado mes de setiembre del 2021, cuando el técnico Luis Fernando Suárez aseguró que no iba bien por alto y lo dejó al margen del partido ante Jamaica.

Pero ahora se integró de lleno y el futbolista de 21 años no defraudó al marcar el segundo tanto de la Tricolor con un cabezazo.

“Ya eso es criterio suyo y de la gente, yo me siento tranquilo, sé de mis capacidades y agradecido con Dios por el gol. Es un orgullo anotar para la Selección , muy contento y agradecido”, añadió.

“Me ha ayudado mucho a crecer y me siento con mucha más experiencia, me siento maduro a pesar de que tengo solo 21 años, pero estar afuera es muy bueno para la fortaleza mental”.

“No me saco nada, porque estaba tranquilo, estaba confiando en mis capacidades y sigo confiando en que puedo hacer goles y es bueno meter goles siempre, estaba tranquilo, trabajando y enfocado y que si me quedaba uno mucho mejor.