Macho sobre Joel Campbell en La Sele: “Él quiere estar”

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, se refirió a que Joel Campbell busca un regreso a la Selección Nacional. Joel fue vital en el accionar del equipo rojinegro para avanzar a semifinales de copas centroamericana.

Joel no sólo anotó de gran manera el primer gol del partido para los manudos, sino que fue pieza importante en acciones de peligro en el marco rival y también colaboró en labores defensivas.

Al terminar el compromiso, la prensa se consultó Macho sobre el accionar de Joel e incluso un eventual llamado a La Sele de cara a los partidos eliminatorios frente a Honduras y Nicaragua del próximo 9 y 13 de octubre, respectivamente.

“Cuando perdí a Joel ante Guadalupe me molestó mucho porque había hecho un gran esfuerzo para volver. Por acelerado volvió a recaer. Ante Motagua en Alajuela no lo utilice porque era un riesgo, el viernes jugó 60 minutos y lo hizo bien. Joel es un jugador que puede dejar a un delantero de cara a gol y a nivel de Selección él quiere estar ahí”, comentó Ramírez.

Joel, no ingresó en la lista de convocados del seleccionador nacional, Miguel Herrera, para el micro ciclo de trabajo que iniciará este jueves. Eso sí, el propio Herrera no descartó que vaya convocar más jugadores en la hora definitiva, cuando dé a conocer los jugadores con los que le hará frente a los vitales partidos de la Tricolor en octubre.