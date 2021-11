Luis Marín cree que Suárez debe consolidar su idea de juego

Tras el encuentro contra Honduras, Luis Antonio Marín considera que para las próximas fechas FIFA se le debe exigir a Luis Fernando Suárez un mayor conocimiento del fútbol nacional y le aconsejó que cierre filas para consolidar su idea de juego.

El técnico dio una entrevista en Crónica, donde analizó la situación de La Sele y el encuentro entre ticos y catrachos.

El exasistente de la Tricolor en Brasil 2014 y Rusia 2018 considera que Suárez está “confundido” con muchos aspectos del fútbol nacional, pese a tener prácticamente 6 meses en el país.

“La excusas de que no conoce el fútbol de Costa Rica no puede ser. No sé cuántos partidos de Primera División ha visto, conoce a los legionarios, no puede decir que no los conoce. Tiene ocho partidos de eliminatoria, Copa Oro y amistosos. Tiene un panorama clarísimo de todo. Le pedimos que arme su equipo y que le dé constancia”, señaló.

Marín afirmó que le gustó la entrega de los jugadores, más no el funcionamiento del equipo.

“Los jugadores pusieron alma vida y corazón en el partido. No me gustó el rendimiento, ni el juego del equipo”, dijo Marín.

Ante la consulta de si es prudente un cambio, el excapitán de la Selección manifestó que es una decisión “complicadísima”, ya que en los partidos contra Panamá, México y Jamaica, Costa Rica se jugará todo en la eliminatoria.

Lo que si cree oportuno es aprovechar y hacer otro microciclo como el que se hizo en noviembre, pero tomando en cuenta a los jugadores de la MLS y de otros equipos del Campeonato Nacional.

“El tiempo hay que aprovecharlo al máximo”, sentenció.