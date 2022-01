Luis Fernando Suárez valora realizar "algunos cambios" ante México

El técnico de la Selección Nacional, el colombiano Luis Fernando Suárez, confirmó que prepara una serie de cambios en su alineación de cara al partido de este domingo ante México en tierras aztecas.

Fiel a su estilo, Suárez no quiso revelar cuántos ni cuáles serían esos cambios, pero aseguró que es necesario, sobre todo por el desgaste físico entre un juego y otro.

“No estoy cercano a ese número que me pide. Vamos a hacer algunos cambios, Es necesario hacer algunos cambios debido que el desgaste es grande en la parte física y el descanso entre un partido y otro es muy corto. Es una situación complicada para todos. Todos los partidos son diferentes, todos piden algo que sea distinto en muchos sentidos. Vamos a jugar de visita, pero tenemos la misma exigencia: el resultado”, indicó.

El jueves anterior, la Tricolor derrotó 1-0 a Panamá en el Estadio Nacional, resultado que lo revivió en la lucha por uno de los tres boletos directos a Mundial de Catar 2022, por lo que puntuar en México sería muy importante, aunque el estratega es consciente del poderío del Tri en su cancha.

“Todos los partidos piden algo distinto, esta vez iremos de visita y en un juego que hay que ganar. Será un partido difícil pues se enfrenta a un grande de Concacaf, hay que ser muy atentos y conocedores del juego y saber la posesión de México y como controlarlos, ser contundentes en ataque, es un partido de esos interesantes”, explicó este sábado en conferencia de prensa previa.

Además, el estratega tampoco quiso revelar si cambiara de sistema y apostar de una línea de cuatro defensores a cinco en zona baja.

““Todos se ha analizado y vuelvo a ser reiterativo en eso de sistemas. A veces los sistemas cuando son muy quietos y no tienen una buena funcionalidad, cualquiera que sea no funciona. Hemos estado valorando de qué manera se puede jugar, con cuatro o con cinco, en fin, estamos mirando de qué manera obtener el mejor once para afrontar este difícil compromiso”, añadió.