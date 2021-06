Luis Fernando Suárez, un técnico trabajador y metódico

Luis Fernando Suárez Guzmán, nacido en Medellín, Colombia y de 61 años es el técnico elegido por la Fedefútbol, para intentar llevar a buen puerto el -hasta ahora- estrepitoso camino a Catar 2022.

Reconocido por haber dirigido a las selecciones de Ecuador en el Mundial de Alemania 2006 (donde enfrentó a Costa Rica) y Honduras en Brasil 2014, el estratega tiene además más de 20 años de estar dirigiendo en ligas como Colombia, Perú y México.

Lea también La Sele Luis Fernando Suárez, un detallista que complicó a La Sele como rival El nuevo técnico de La Sele enfrentó a Costa Rica en ocho ocasiones como entrenador de Ecuador y Honduras.

Pero, en ¿qué consiste su trabajo? ¿Cuáles son las características de su sistema?

La periodista de Diario Diez de Honduras y ESPN, Jenny Fernández, cubrió muy de cerca aquel proceso de la selección de Honduras rumbo a Brasil 2014 y asegura que Costa Rica se está llevando a un técnico que aportará mucho al trabajo de la Selección.

“Aquí en Honduras se recuerda como un tipo trabajador, metódico, muy estudioso y que suele involucrarse mucho en cuanto a la cultura y la convivencia del futbolista y tener un contacto de cerca con ellos”, menciona Fernández.

El nuevo técnico de La Sele es amante del sistema ofensivo y por eso apuesta más por un 4-4-2 con doble pivote, que por una línea de cinco. Incluso, la mayoría de su proceso con los catrachos utilizó este sistema.

Es amante de la disciplina táctica y suele estudiar muy bien a sus rivales como buena escuela colombiana.

Además, le gusta hablar bien con los jugadores, conocerlos mejor y así saber lo que puede aportar cada uno.

“Es simple para trabajar, no se complica. Escucha mucho a los futbolistas, qué les gusta y qué no, se adapta mucho a las condiciones de ellos. No es tan cerrado ni tan cuadrado en cuanto a su idea y estilo”, menciona la periodista hondureña.

¿Similar a Pinto?

Luis Fernando Suárez, será el primer colombiano que tome las riendas de la Tricolor tras la salida de Jorge Luis Pinto, quien llevó a Costa Rica a realizar su mejor presentación en una Copa del Mundo.

Además, será el tercer colombiano que dirija a la Selección Nacional tras Francisco Maturana y el propio Pinto.

De ahí que las comparaciones con Pinto por parte de la afición y allegados al fútbol se dan casi de inmediato.

En cuanto a sus similitudes está el trabajo táctico de ambos y una disciplina intachable, aunque no tan estricta como la mostrada por Pinto.

“Sí es muy dedicado, enfocado, metódico, no es problemático, ni polémico, respeta a los medios en cuanto al trabajo que hacen y lo que él pueda hacer. Costa Rica se lleva un buen entrenador que conoce el área y conoce las características y conoce muy bien el fútbol hondureño”, añadió Jenny Fernández.

Lea también La Sele Luis Fernando Suárez es el nuevo técnico de La Sele Suárez, de 61 años, se encontraba dirigiendo al Atlético Bucaramanga en el fútbol colombiano.

Incluso, el propio estratega salió al paso de unas críticas por parte del futbolista Carlo Costly, quien en su momento lo tildó de “pasivo”.

“La forma de tratar a las personas y sobre todo a los jugadores con mucho respeto, considerándolo antes de jugadores personas y eso no lo cambiaré. Si el hecho de respetar a la gente, considerarlos personas es ser pasivo, seguiré siendo pasivo. No tengo problema”, explicó el colombiano en una entrevista al medio hondureño Diario Diez en mayo del 2020.

Polémica con los líderes.

Con Ecuador logró clasificar al Mundial de Alemania por primera vez en la historia y por encima de equipos como Argentina y Brasil, mientras que con Honduras llegó a Brasil 2014 con una goleada 8-0 ante Canadá y otro "Aztecazo" a México como parte de su cartel.

Además, logró llegar a cuartos de final con Honduras en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Pese a que con los ecuatorianos logró clasificar a octavos de final donde fue eliminado por Inglaterra con un tiro libre de David Beckham; con Honduras no pudo pasar de la primera ronda en un grupo junto a Francia, Suiza y Ecuador.

Según la prensa catracha, a aquel Mundial el estratega tuvo roces con los líderes del grupo y discusiones al respecto con premios de la Copa del Mundo por lo que su paso no fue el mejor.

“Más allá de la clasificación a Brasil, su paso por el Mundial no fue del todo como se esperaba exitoso, pues hubo una fricción con el grupo de jugadores emblemáticos, pero el trabajo y objetivos se cumplieron en cuanto a lo que se hizo”, añadió Fernández.

Incluso, en la misma entrevista con Diario Diez del 2020, el estratega aceptó que las cosas no iban bien justo antes del debut ante Francia.

“Había cosas, buscamos la manera para que el grupo se sintiera bien, pero había algo que se había quebrado, yo tampoco estaba tranquilo. Es lo que más tristeza me da, no hice nada, bueno lo que hice no bastó, porque sí hice. Me queda la sensación que debí hacer algo más, algo diferente”, concluyó.

Ahora podrá hacer eso diferente al frente de lo que será su tercera selección y en un área de Concacaf que conoce al dedillo.

Luis Fernando Suárez ha dirigido en su carrera a los clubes Atlético Nacional, Pereira, Deportes Tolima, La Equidad y Junior de Barranquilla en Colombia, así como Juan Aurich y Universitario de Perú, además de Dorados de Sinaloa en México.