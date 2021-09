Luis Fernando Suárez quiere "quitarle la pelota a México" y mayor presencia ofensiva

El técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez admitió las carencias ofensivas que tuvo Costa Rica en Panamá, de ahí que busca más presencia en ataque ante uno de los rivales más duros de la Concacaf como lo es México.

Suárez mencionó que la Tricolor buscará que el equipo funcione con mayor protagonismo en la cancha del Estadio Nacional.

“Tenemos que buscar mayor protagonismo de media cancha para adelante. El juego ante México es de un equipo muy atento para recuperar el balón con mucha responsabilidad y circular bien la pelota, así que para nosotros si se pierde la pelota será recuperarse pronto”, explicó el entrenador.

Además, añadió que se tiene que ser más agresivos en la media cancha.

“Contra México tenemos que mejorar ahí y quitarle la pelota a un equipo que sabe tener la pelota. Ellos son un equipo incisivo que genera bastante en media cancha y tiene velocidad por los costados. Hay que ser, sobre todo en mitad de la cancha agresivos para robarles la pelota”, mencionó el técnico en la conferencia de prensa previa.

Ante las reiteradas consultas sobre si México llega obligado o la fortaleza de los aztecas dentro de la Concacaf, Suárez fue enfático con su forma de ver al rival de este domingo.

“Veo a México muy fuerte. Lo que pasa es que veo que el resto de los países han crecido mucho de lo que antes no tenían, por ejemplo, los del Caribe hoy tienen gran potencia física y una forma de jugar que ha evolucionado muy grande.

“Sin embargo, ellos tienen una propuesta definida que han trabajado con el Tata Martino y han hecho las cosas bastante bien, independientemente del jugador que esté, así que su propuesta es siempre igual, y eso es bueno, esa uniformidad en el juego lo hace mucho más potente y por eso hay que tenerle mucho cuidado”, añadió.

Suárez no quiso adelantar si realizará o no variantes aunque dio la buena noticia de que Joel Campbell ya entrenó en la práctica de este sábado.

Lo que sí dejó muy claro es que más allá de lo táctica para él hay aspectos más importantes.

“Yo soy muy crítico con respecto a la situación de los sistemas, pues me parece que no es lo más importante de un funcionamiento de un equipo. Sí línea de cuatro o cinco o tener dos volantes de tapón o solo uno o dos delanteros, pues no indica nada, lo importante es la funcionalidad durante el partido sirva, si te defendés bien cuando te atacan o atacás bien cuando tenés la pelota”, aseveró.

Costa Rica recibirá a México este domingo a las 5 p. m. en el Estadio Nacional en transmisión que puede seguir por Canal 7 y Teletica Radio.