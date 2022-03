Luis Fernando Suárez: "Nunca nadie renunció a esto, bueno... sí hubo uno"

El seleccionador nacional, Luis Fernando Suárez, detalló que ha vivido momentos muy complicados durante los últimos días, pero resaltó la labor del equipo en la segunda vuelta de la octagonal rumbo a Catar 2022.

Además, el estratega afirmó que hay varios puntos vitales para lograr 16 de los últimos 18 puntos. Uno de ellos es la unión de grupo, aunque también se recordó de la renuncia del joven Manfred Ugalde a la Tricolor.

"Hemos hecho un trabajo bien hecho, una colaboración excelsa y grande por parte de Unafut, un apoyo incondicional por parte de la Fedefútbol. Después, una disposición anímica de los jugadores para poderlo lograr, nunca nadie renunció a esto, bueno... sí hubo uno, creo que lo más importante es que ellos querían hacer esto por el país", comentó Suárez.

Además, el entrenador agregó que ha pasado momentos complejos en las últimas semanas para la preparación de estos juegos eliminatorios.

"Me sabe muy bien, todo se ha hecho de una manera muy correcta en esta segunda vuelta, me parece que se ha hecho un gran trabajo. Hay que resaltar la labor del equipo y el compromiso. Me sabe un orgullo profundo dirigir a este gran grupo humano. Ha sido muy estresante todo, pero esto nos hace más grandes. Hemos tenido algunas limitaciones, pero eso habla bien de la personalidad", explicó.

Desde la óptica del timonel también hay que destacar la labor de los jóvenes debutantes en eliminatoria como Anthony Contreras, Carlos Mora o Ian Lawrence.



"Tenemos la experiencia, no es la primera vez que hago esto. No tengo temor en hacerlo. Lo primero es que no me da miedo poner a un chico joven a debutar si creo en él. Los grandes han arropado bien a estos muchachos", agregó

.

Unido a este trabajo de camerino, Suárez hizo énfasis a la defensa, que hasta antes del compromiso frente a El Salvador tenía cuatro juegos sin encajar gol.

"La solidez defensiva ha sido el sustento de toda esta campaña. Hay que buscar cosas distintas en ataque, por ejemplo lo de Contreras", expresó.

Para finalizar, el entrenador colombiano tiene los ojos puestos en el juego de este miércoles ante Estados Unidos, pero con la mente también en el repechaje, que se jugará contra el ganador entre Nueva Zelanda e Islas Salomón.

"Sí, es posible (guardarse jugadores que tienen amarillas), lo hemos pensado, veremos qué se dan y buscaremos la clasificación al Mundial", concluyó.