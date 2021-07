Luis Fernando Suárez: "Hoy quedó demostrado el oficio de los jugadores"

El técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, se mostró muy contento con la actitud de sus futbolistas tras la difícil victoria ante Jamaica 1-0 por el cierre de la etapa de grupos de Copa Oro.

Suárez destacó que ante el rival más difícil del grupo quedó demostrado el temple de los futbolistas y el “oficio” de sus dirigidos.

“Esta clase de partidos se demuestra si uno tiene jugadores con oficio, que sepan a lo que están jugando y que sepan la importancia que tienen estos partidos, en este sentido uno tiene que estar tranquilo.

“Creo que el oficio de los jugadores hoy quedó demostrado para jugar tanto Copa Oro como las eliminatorias”, indicó el estratega en conferencia de prensa post partido.

El estratega colombiano, que apenas cumplió su tercer juego al frente de la Selección Nacional, aseguró que pese a que ya probó a la mayoría de sus futbolistas, esto no le asegura contar con un “once ideal”.

“En cada partido que he jugado he sacado el once ideal y no tengo ninguna situación diferente así que seguiré poniendo el once ideal según el rival del momento”, justificó el técnico.

Dentro de las situaciones por valorar, Suárez destacó que se debe ser “más consistentes durante los 90 minutos y buscaremos que eso se dé, eso es lo más importante a partir de ahora”.

Sobre su próximo rival en cuartos de final, la selección de Canadá, el entrenador de la Mayor la catalogó como un equipo que juega muy bien.

“Canadá juega muy bien. Tienen buena tenencia de la pelota y tienen oficio. El partido que hicieron ante Estados Unidos fue muy bueno y tendremos que tener mucho cuidado”, explicó.

Además, según añadió, quiere ver a una Selección de Costa Rica pensando más en “función colectiva” que valorar más la parte individual de cada jugador.