Luis Fernando Suárez: "Estoy notando que ustedes (prensa) quieren que yo no siga"

Me devuelvo a la pregunta anterior cuando hablé del primer tiempo. Buscamos siempre llegar. Algo que he notado y queremos quitar y es que dejamos jugar muy fácil. Me deja a mí, positivo el primer tiempo.

A mí me trajeron para clasificar y lo logré. Me trajeron para cambiar la situación y conmigo se lograron victorias. Fue interesante lo que se logró en el Mundial. Luego de la derrota ante España me parece que el equipo cambió. Me motiva el grupo. Tiene ganas de sacar esto adelante. Estamos buscando un cambio generacional. A veces se da y los jugadores jóvenes puede que respondan bien y luego no tanto. Eso hace pensar que aún hay algo por hacer.