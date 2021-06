Luis Fernando Suárez elegirá su asistente de una lista presentada por la Fedefútbol

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) presentó una lista con aspirantes para ser uno de los asistentes de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez.

Durante la presentación oficial del estratega colombiano, el presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos confirmó que le presentaron una lista a Suárez para que sea él quien elija a su otro asistente.

Recordemos que el cafetero tomará las riendas de La Sele junto a su coterráneo John Jairo Bodmer como primer asistente.

“Hemos elaborado una lista con nombres que consideramos pueden ser tomados en cuenta como asistentes. Esa lista el profesor la tiene en sus manos y se reunirá con ellos, para ver perfil de compatibilidad, sistema de juego e inmediatez que tengan, pero será él quien tomará la decisión. En este proceso será asistido por Carlos Watson”, indicó Villalobos durante la firma oficial del contrato.

Por su parte, Suárez amplió un poco las características que busca en su nuevo compañero de trabajo.

“Espero que cada vez que yo tome una decisión, no me diga qué sí a todo. Si me dice sí a todo, no tiene argumentos, más bien quiero que me trate de convencer a mí.

“Del perfil, lógicamente es alguien que sepa de fútbol, de metodologías nuevas y que sea leal, pero que sepa convencerme a mí cuando esté equivocado”, mencionó el nuevo estratega.

Suárez espera analizar la lista a profundidad para dar a conocer al nuevo asistente en los próximos días, incluso podría hacerlo antes o el mismo miércoles cuando dé a conocer su primera lista de futbolistas convocados para la Copa Oro.