Luis Fernando Suárez: "El equipo todavía acusa la falta de profundidad"

El técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez catalogó la derrota ante México como muy pareja y que al final una opción de los aztecas terminó por traerse abajo el partido.

Sin embargo, pese a la derrota, Suárez si fue enfático en que se mostró alguna mejoría con respecto al juego ante Panamá.

“Fue un partido muy parejo, donde las posibilidades no fueron muchas. Ellos tuvieron una y la concretaron y nosotros de mejoría fue que adelantó líneas y retomó la pelota durante casi todo el tiempo y los 90 minutos, lo que se generó en determinado momento era un partido”, mencionó.

Lea también La Sele La Sele perdió la racha de 14 juegos eliminatorios sin caer en casa La Tricolor no perdía un juego rumbo a un Mundial desde el 2012 en el Estadio Nacional.

Suárez destacó que a la Tricolor le faltó mucha profundidad para hacer más daño de ahí que terminó con solo un remate a marco por segundo partido consecutivo.

“Siento que le faltó profundidad al equipo y eso mejoró con respecto ante Panamá, pero parece que el equipo todavía acusa esa falta de profundidad”

También destacó la labor de Joel Campbell a quien asegura espera ver más ante Jamaica si la lesión se lo permite.

“Hoy siento que si de pronto contra Panamá si hubiéramos dependido de Campbell hubiera sido distinto, me da tranquilidad de verlo hoy 45 minutos y ojalá que pueda usarlo ante Jamaica el miércoles”, añadió.

Me gustó Bryan Ruiz hizo propuestas de tener la pelota una vez más, uno ve pasos positivos para lo que se quiere de aquí en adelante

Finalmente, el técnico destacó la actitud de sus jugadores y los defendió diciendo que “cuenta con un equipo para clasificar.

“Hay un equipo comprometido, los resultados no se dan por otras circunstancias. No hay una situación que uno vea que hay jugadores que se arruguen en la parte de entrega y actitud no tengo ninguna queja”, concluyó el estratega.