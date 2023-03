Luis Fernando Suárez desea una Sele más ofensiva: "Queremos un cambio de mentalidad"

—¿Será más ofensiva la Selección? Queremos un cambio de mentalidad, es algo que yo siempre comulgo, es el equilibrio. Una cosa es cuando uno tiene la pelota y otra cuando no se tiene. Eso ha sido una constante desde el año pasado. Sin quitar lo bueno que tenemos, que es la parte defensiva, ese ha sido nuestro punto de batalla. El mensaje está dado para que tengamos que llegar con más gente en el ataque, para que haya gente más rápida en ataque.

—¿En más difícil enfrentar a un equipo cuando no se tiene tanta información? Aunque haya menos información, vamos a estar tranquilos, los jugadores saben a quiénes nos vamos a enfrentar.

—¿Por qué se quedó en Costa Rica Daniel Chacón?



Es una decisión técnica. Queremos mirar otras posibilidades. Daniel en todo ha sido bastante bueno. Quiero mirar otras posibilidades. Está Salas, Fabricio, Roan, hay jugadores que están jugando bastante bien. No es algo que debe preocupar a Daniel ni a nadie. Yo siempre he estado satisfecho con lo que Daniel me ha dado.