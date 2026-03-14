Lucía Paniagua lidera el ataque de la Sub-17 que busca el boleto al Mundial

Con solo 16 años, Lucía Paniagua se ha convertido en una de las figuras ofensivas de la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica, que en los próximos días buscará el boleto al Mundial de Marruecos 2026.

La volante ofensiva es una de las principales goleadoras del conjunto nacional y sueña con disputar su segundo Mundial, tras haber vivido ya la experiencia mundialista con la Tricolor.

La historia de Paniagua en el fútbol comenzó desde muy pequeña.

A los 6 años empezó a jugar en un equipo mixto en su natal Grecia de Alajuela. Continuó su formación en Palmares y luego regresó a Grecia para integrarse al Comité Cantonal de Deportes, etapa que terminó abriéndole las puertas de la Selección Nacional.

Su crecimiento deportivo también la llevó a tomar decisiones importantes. Para cumplir con las exigencias del fútbol, la jugadora optó por estudiar bajo la modalidad de educación en casa, lo que le permite combinar su preparación académica con los entrenamientos y competiciones.

En la cancha, su capacidad goleadora ha sido evidente. Durante la primera ronda del Torneo Clasificatorio de Concacaf, Paniagua anotó 12 goles en tres partidos, consolidándose como una de las principales referentes ofensivas del equipo.

Ahora el desafío será aún mayor. La Selección Sub-17 femenina disputará la ronda final del clasificatorio, donde enfrentará a Panamá, Jamaica y México los días 17, 19 y 22 de marzo, respectivamente.





Costa Rica llega a esta etapa tras superar el preclasificatorio con una contundente actuación ofensiva, en la que el equipo anotó 40 goles.

El torneo final contará con 12 selecciones divididas en tres grupos. Los primeros lugares de cada grupo y el mejor segundo lugar obtendrán el boleto al Mundial Sub-17 de Marruecos 2026 en representación de Concacaf.