Los once de la Sele para medirse a Inglaterra

La Selección Nacional juega este miércoles ante Inglaterra. Estos son los hombres que escogió Fernando Batista para el fogueo.

La Tricolor se mide con los ingleses a partir de las 2 p. m., en el último fogueo de los europeos de cara al Mundial 2026.

El equipo patrio viene de caer 3-1 ante Colombia la semana anterior y ahora será rival de una de las selecciones más importantes del momento.

Inglaterra comparte el Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá.

Esta es la titular inglesa.





