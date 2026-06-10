EN VIVO
Clock

de HS

La Sele

Los once de la Sele para medirse a Inglaterra

El partido está programado para arrancar a las 2 p. m. de este miércoles en Orlando.

Costa Rica vs. Jordania. Foto: Prensa FCRF
Costa Rica vs. Jordania. Foto: Prensa FCRF
Por Adrián Fallas 10 de junio de 2026, 13:49 PM

La Selección Nacional juega este miércoles ante Inglaterra. Estos son los hombres que escogió Fernando Batista para el fogueo.

La Tricolor se mide con los ingleses a partir de las 2 p. m., en el último fogueo de los europeos de cara al Mundial 2026.

El equipo patrio viene de caer 3-1 ante Colombia la semana anterior y ahora será rival de una de las selecciones más importantes del momento.

Inglaterra comparte el Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá.

Esta es la titular inglesa.


mundial2026

Tags
Más notas