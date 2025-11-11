Los números de Miguel Herrera con La Sele antes del partido más importante de su era

Luego de 13 partidos oficiales al frente de la Selección Nacional, el cotejo de este jueves es el más importante de la era de Miguel Herrera frente a la Tricolor.

El equipo patrio solo tiene una posibilidad para soñar con un boleto directo al Mundial 2026: la victoria.

Estos son los números de El Piojo frente al equipo nacional.

Ha disputado 13 partidos, con siete victorias, cinco empates y una derrota. De 39 puntos posibles, se han cosechado 29, para una eficacia del 74%.

Los ticos han anotado 39 goles y recibido 16, cifras impulsadas por las goleadas ante Bahamas y Belice al inicio de su gestión.

Contra los haitianos ya se jugó un partido por la fase final de la eliminatoria de Concacaf. En La Sabana, La Sele no pasó de un amargo 3-3, en un encuentro muy complicado para Herrera y su grupo.

A continuación, el listado de partidos oficiales:

1. Estados Unidos 3–0 Costa Rica (amistoso) — derrota.

2. Belice 0–7 Costa Rica (repechaje Copa Oro) — victoria.

3. Costa Rica 6–1 Belice (repechaje Copa Oro) — victoria.

4. Bahamas 0–8 Costa Rica (eliminatoria mundialista) — victoria.

5. Costa Rica 2–1 Trinidad y Tobago (eliminatoria mundialista) — victoria.

6. Costa Rica 4–3 Surinam (Copa Oro) — victoria.

7. Costa Rica 2–1 República Dominicana (Copa Oro) — victoria.

8. México 0–0 Costa Rica (Copa Oro) — empate.

9. Estados Unidos 2–2 Costa Rica (Copa Oro) — empate.

10. Nicaragua 1–1 Costa Rica (eliminatoria mundialista) — empate.

11. Costa Rica 3–3 Haití (eliminatoria mundialista) — empate.

12. Honduras 0–0 Costa Rica (eliminatoria mundialista) — empate.

13. Costa Rica 4–1 Nicaragua (eliminatoria mundialista) — victoria.



