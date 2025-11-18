Los jugadores clave para el partido de La Sele ante Honduras

El equipo de Miguel Herrera se quedó sin margen de maniobra. La Selección Nacional enfrenta el último juego de la eliminatoria mundialista de Concacaf en una posición más que incómoda.

Costa Rica debe derrotar a Honduras este martes y esperar que Nicaragua le dé una ayuda, y que en Curazao sea superior a Haití.

Si bien el esfuerzo de La Sele debe ser parejo, hay jugadores de los que se esperan contribuciones clave.

Empezando de atrás hacia adelante, Keylor Navas debe tener una noche impecable en La Sabana. Más allá de lo que haga en el marco, debe ser un pilar como capitán. Para estos momentos regresó al combinado patrio.

Otro veterano que está de vuelta en este proceso es Kendall Waston. Su valor se extiende más allá de su labor como defensor. En su carrera se ha convertido en opción de último minuto y ya sabe lo que es darle una bofetada a los catrachos en partidos clave.

En la medular se le exige mucho a otro veterano: Celso Borges no se vio bien contra Haití y su trabajo impacta el desarrollo del combinado patrio, tanto en defensa como en ataque.

En la línea más adelantada del terreno de juego hay una incógnita: ¿quién sumará minutos en lugar de Adrián Alonso Martínez? Ya sea Warren Madrigal, Álvaro Zamora o Anthony Hernández, cualquiera deberá tener una noche para el recuerdo, porque hoy solo un resultado le sirve a La Sele, y es ganar.