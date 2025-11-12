Los datos en eliminatoria de Haití antes de enfrentar a La Sele

El rival de turno de la Selección Nacional en la eliminatoria de Concacaf es Haití.

El combinado tico llega con la obligación de sumar tres puntos para seguir luchando por una clasificación directa al Mundial 2026.

El recuerdo del 3-3 en el Estadio Nacional, el pasado mes de septiembre, sigue presente en el ambiente y marcó un punto de quiebre que ha complicado al equipo patrio.

Pero ¿cómo llega el seleccionado haitiano al partido de este jueves en Curazao?

En la eliminatoria, Haití ha disputado ocho partidos, con un balance de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

El primer revés fue un 5-1 ante Curazao, y el segundo, un 3-0 frente a Honduras ya en la fase final.

El combinado caribeño ha anotado 19 goles y recibido 16, para un +3 en diferencia y un rendimiento del 58,3%.

Resultados de Haití

1. Haití 2–1 Santa Lucía — victoria.

2. Barbados 1–3 Haití — victoria.

3. Haití 1–5 Curazao — derrota.

4. Aruba 0–5 Haití — victoria.

5. Haití 0–0 Honduras — empate.

6. Costa Rica 3–3 Haití — empate.

7. Nicaragua 0–3 Haití — victoria.

8. Honduras 3–0 Haití — derrota.