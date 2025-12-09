Lonis: "Tenemos 21 días de estar perdiendo la clasificación del próximo Mundial"

"Tenemos 21 días de estar perdiendo la clasificación del próximo Mundial": así de directo fue Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, al brindar su análisis sobre la realidad de la Selección Nacional desde la Federación Costarricense de Fútbol.

Teletica.com le consultó sobre todo lo referente a la Tricolor luego del descalabro en el que terminó el sueño mundialista y la toma de decisiones.

La Tricolor perdió la oportunidad de ir a la Copa del Mundo desde el pasado 18 de noviembre cuando se igualó sin goles frente a Honduras en el Estadio Nacional.



“El próximo Mundial es en Portugal, España y Marruecos 2030. Tenemos 21 días de estar perdiendo la clasificación al próximo Mundial, 21 días. Cada día que pasa colaboramos en la descalificación del próximo Mundial”, comentó Lonis.

Y agregó: “Porque hay gente que todavía está llorando, todavía se está quejando, hay gente que no quiere analizar y no hemos hecho absolutamente nada, al menos desde mi punto de vista, para mejorar. 21 días de perder la clasificación al próximo mundial. ¿Por qué? Porque no hemos analizado lo que estábamos hablando anteriormente”.



El exseleccionado y mundialista también indicó que no ha escuchado propuestas para que el futbol tico mejore.

“Ustedes me van a decir que alguien ha salido, alguien importante ha salido con una propuesta, con una propuesta como para conciliar, para tratar de que las cosas mejoren, haciendo alguna propuesta de análisis seria. Todo lo contrario, todo son rencillas, lloriqueos, quejas, cómo se llama, venganzas. Yo no fui, fue teté”, dijo Lonis.

Desde la óptica del excapitán de la Tricolor, “tenemos que analizar cómo se juega nuestro campeonato. Si nuestro campeonato de 10 equipos, 12 o 14 equipos u 8 equipos es el que nos sirve. ¿Cuál campeonato nos sirve para mejorar la competitividad? Si jugar 16 partidos por temporada en divisiones menores nos sirve o no nos sirve. Si dejar todo en manos de gente que no conoce nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra historia es lo que nos conviene. Nadie se ha preguntado eso”.

También, Lonis indicó que hay que plantear el debate sobre si la regla Sub-21 ayuda o no al fútbol costarricense y que las nuevas generaciones “no asumieron la responsabilidad” y recordó que se tuvo que llamar a jugadores de experiencia.

“¿Por qué no hablamos sobre eso? ¿Por qué nosotros no nos detenemos y decimos, mira, dejemos de pensar en demandas, en apelaciones, en este tipo de cosas?”, añadió.

Por último, Lonis centró su mensaje en que “hay que hacer un llamado. Vamos a seguir perdiendo las clasificaciones al Mundial, así como estamos. Vamos a seguir en esto o nos vamos a preocupar y nos vamos a poner serios”.

Sobre los llamados y convocatorias de jugadores, Erick también externó su punto de vista: “Estaba viendo la gran cantidad de artículos que hay sobre la credibilidad de los llamados a la selección en los últimos años. Antes la gente decía, mira, llamamos a este jugador, a este otro, usted podría estar o no de acuerdo, pero por una cuestión futbolística, pero nunca por una cuestión, digamos, económica o de conveniencia de algún equipo”.

Y añadió: “Y hemos normalizado eso y eso no es normal. A la Selección de Costa Rica va el que lo merece y se va sin pensar en la indemnización que le toca a su equipo. A la selección no deberían estar revisando las listas. Eso no está bien. Le guste a la gente que se dé por aludida, pero eso no está correcto. Las listas las tiene que hacer el entrenador con su cuerpo técnico y si hay un comité técnico, una comisión técnica que no tenga ningún ligamen directo con un club, pero lo que estamos haciendo no está bien”.

Y por último, Lonis expresó que en el Monstruo les “pareció muy raro que convocaran a Esteban Alvarado al microciclo, un jugador que cada vez que lo convocaron fue, entrenó, hizo, tomó su papel, se adaptó al grupo y nos lo quitan para un microciclo para que en el último momento llamen a Kevin Chamorro, que es un buen portero, pero que no había estado en el microciclo”.

“O que no convocaran a Kenay después de haber sido convocado siempre, de ser un lateral de potencia, de velocidad, que se corre la banda, que en el partido contra Haití fue pieza importante para empatar y lo dejan fuera después de estar en el microciclo, eso no está bien, sin contar que es uno de los 20 jugadores, de los 100 más talentosos de la FIFA de menos de 20 años”, concluyó.

Decisiones en la Federación

De momento, la única decisión que se ha tomado en la Federación Costarricense de Fútbol es la salida del técnico Sergio Alvarado Pol.

Eso sí, el puesto del mexicano Ignacio Hierro como director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol será discutido este miércoles.



Teletica.com confirmó, desde este martes, que el tema en agenda de la reunión se centra en la presentación de un informe que debe entregar Hierro.



El trabajo de todas las selecciones y sus respectivas selecciones serán abordados por Hierro y por los federativos.



La gran pregunta es si la votación para su permanencia será este mismo miércoles o los dirigentes se tomarán más días para analizar el informe de labores entregado por Hierro.



Los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación están citados a las 9 a. m., aunque no se descarta que algunos dirigentes estén de manera virtual, como ha sucedido en algunas sesiones.