Lluvia amenaza con atrasar el juego de La Sele ante Inglaterra

Una fuerte lluvia y tormenta eléctrica amenaza con atrasar el partido amistoso entre Costa Rica e Inglaterra que se realizará a partir de las 2 p. m. (hora tica) en Orlando, Estados Unidos.

A falta de pocas horas para el inicio del partido, la gramilla del estadio Inter&Co Stadium de Orlando luce empozada y visiblemente afectada por las lluvias.

Además, según imágenes de Teletica Deportes, hay mucha proximidad de rayería que atrasaría por completo el desarrollo de juego.

Este será el último partido de fogueo de la selección de Inglaterra previo a la Copa del Mundo, mientras que para La Sele servirá para pulir la idea del técnico Fernando Batista de cara al proceso mundialista rumbo al 2030.

De momento no se ha emitido una notificación oficial sobre algún retraso del partido, pese a que las condiciones de momento no parecen mejorar.



