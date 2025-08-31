¡Llegó el goleador! Alonso Martínez está en el país para unirse a La Sele

El delantero costarricense Alonso Martínez llegó al país este domingo para unirse a la Selección Nacional.

Martínez vive un gran momento con su club, el New York City, al marcar 14 goles en lo que va de la temporada.

El ariete es el hombre gol de su equipo y espera seguir con su olfato goleador en la Tricolor, según indicó el futbolista a Teletica Deportes.

Poco a poco comienzan a llegar los legionarios para comenzar la recta final de la eliminatoria mundialista a partir de este lunes.

La Sele se enfrenta este viernes a las 8 p. m. a Nicaragua en Managua y también este martes a las 8 p. m. en el Estadio Nacional contra Haití.