Lindsay Camila: “Si queremos clasificar a una Copa del Mundo, tenemos que mejorar en los detalles”

La Selección Femenina sigue su preparación con la intención de sellar un boleto a la próxima Copa del Mundo. Este viernes empató 1-1 ante El Salvador.

Para la entrenadora, Lindsay Camila, el fogueo es importante por las enseñanzas que deja, más allá del resultado.

“Tenemos que ser mejores. Si queremos llegar lejos, si queremos clasificar a una Copa del Mundo, tenemos que mejorar en los detalles”, señaló.

Y fue precisamente en esos detalles donde el equipo falló y permitió el empate de las salvadoreñas, luego de que la Tricolor se adelantara en el marcador con un gol de Anna Gilbertson.

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“Bueno, en la primera parte tuvimos mejores ocasiones, estuvimos más concentradas e intentamos lo que trabajamos, pero en la segunda parte nos desconectamos un rato”, apuntó Camila.

Para Raquel Rodríguez, una de las veteranas y líderes del combinado nacional, el partido deja clara la ruta que debe seguir el equipo en busca de la clasificación.

“El fútbol es de momentos. Creo que El Salvador supo aprovechar su momento. También hay que darle crédito y nada, creo que fue un buen partido. Creo que es un buen partido de preparación para ambas selecciones y ahora solamente queda analizar para seguir corrigiendo y mejorando”, concluyó.



