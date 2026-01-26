Lindsay Camila hará gira a Europa para observar a legionarias

La seleccionadora nacional, la entrenadora brasileña Lindsay Camila, realizará una gira por Europa para observar y conversar con las legionarias.



Camila inició su aventura en el Viejo Continente el pasado sábado. La Federación Costarricense de Fútbol informó que su primera parada será Londres, específicamente el 28 de enero, para asistir a las semifinales de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2026, en los encuentros Gotham FC vs. SC Corinthians y Arsenal vs. ASFAR.



Dos días después, la estratega irá a Francia, para ver el duelo de ticas: Melissa Herrera, del Olympique de Marsella, contra Sheika Scott, del Paris FC.

"En los clubes las jugadoras se sienten más tranquilas, y juegan como quieren. Y en la Selección la presión de representar al país hace que, a veces, no puedan hacer eso", comentó Camila en un comunicado de prensa de la Federación.

Camila no irá sola, pues Patricia Aguilar, su asistente técnica y entrenadora de la Selección Sub-20 Femenina, se unirá el 2 de febrero en España.

Aguilar vendrá de Londres de participar en la segunda sesión del Programa de Mentores para Entrenadoras, iniciativa impulsada por FIFA, junto a entrenadoras del fútbol femenino de todo el mundo.



Tanto Camila como Aguilar asistirán el 3 de febrero a un entrenamiento de Priscila Chinchilla, nueva jugadora del Atlético de Madrid, y también observarán el partido entre Atlético de Madrid y Athletic Club por Copa de la Reina.



Otra jugadora con la que se reunirá será Stephannie Blanco, el 5 de febrero en Asturias, y la gira la cerrará el 8 de febrero en Turquía, donde María Paula Salas en el partido ﻿entre su club, el Fenerbahçe, y el Besiktas.



En este caso, la gira se realizó en Europa, pero no se descarta viajar a otros países como México, Colombia, Argentina, entre otros.



La Sele Femenina continúa su preparación para su segundo partido eliminatorio rumbo a la Copa Mundial Femenina Brasil 2027, que será ante Bermudas, el 3 de marzo, de visita.

