Líderes o hasta terceros: Estos son todos los panoramas de La Sele este jueves
Aquí están todos los escenarios que se pueden dar tras los partidos Honduras-Costa Rica y Nicaragua-Haití.
La Selección Nacional enfrenta este jueves a las 8 p. m. un partido vital en Honduras en su camino a la Copa del Mundo 2026.
Además, Haití visitará Nicaragua este sábado a las 6 p. m.
De ambos compromisos depende muchísimo el futuro de la Tricolor, pues puede terminar la noche de este jueves como líder o hasta mantenerse afuera del Mundial con un tercer puesto.
Posibles escenarios
Si Costa Rica derrota a Honduras y Nicaragua triunfa contra Haití:
Costa Rica: 5 pts
Honduras: 4 pts
Nicaragua: 4 pts
Haití: 2 pts
Si Costa Rica derrota a Honduras y Nicaragua empata contra Haití:
Costa Rica: 5 pts
Honduras: 4 pts
Haití: 3 pts
Nicaragua: 2 pts
Si Costa Rica derrota a Honduras y Nicaragua cae contra Haití:
Costa Rica: 5 pts
Haití: 5 pts
Honduras: 4 pts
Nicaragua: 1 pts
Si Costa Rica empata contra Honduras y Nicaragua triunfa contra Haití:
Honduras: 5 pts
Nicaragua: 4 pts
Costa Rica: 3 pts
Haití: 2 pts
Si Costa Rica empata ante Honduras y Nicaragua empata contra Haití:
Honduras: 5 pts
Costa Rica: 3 pts
Haití: 3 pts
Nicaragua: 2 pts
Si Costa Rica empata ante Honduras y Nicaragua cae contra Haití:
Honduras: 5 pts
Haití: 5 pts
Costa Rica: 3 pts
Nicaragua: 1 pts
Si Costa Rica pierde ante Honduras y Nicaragua triunfa contra Haití:
Honduras: 7 pts
Nicaragua: 4 pts
Costa Rica: 2 pts
Haití: 2 pts
Si Costa Rica pierde ante Honduras y Nicaragua cae contra Haití:
Honduras: 7 pts
Haití: 5 pts
Costa Rica: 2 pts
Nicaragua: 1 pts
Si Costa Rica pierde ante Honduras y Nicaragua empata contra Haití:
Honduras: 7 pts
Haití: 3 pts
Costa Rica: 2 pts
Nicaragua: 2 pts