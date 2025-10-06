EN VIVO
Líderes o hasta terceros: Estos son todos los panoramas de La Sele este jueves

Aquí están todos los escenarios que se pueden dar tras los partidos Honduras-Costa Rica y Nicaragua-Haití.

Foto: Juan Manuel Quirós Cavallini
Por Daniel Jiménez 6 de octubre de 2025, 10:35 AM

La Selección Nacional enfrenta este jueves a las 8 p. m. un partido vital en Honduras en su camino a la Copa del Mundo 2026.

Además, Haití visitará Nicaragua este sábado a las 6 p. m. 

De ambos compromisos depende muchísimo el futuro de la Tricolor, pues puede terminar la noche de este jueves como líder o hasta mantenerse afuera del Mundial con un tercer puesto.

Posibles escenarios

Si Costa Rica derrota a Honduras y Nicaragua triunfa contra Haití:

Costa Rica: 5 pts
Honduras: 4 pts
Nicaragua: 4 pts
Haití: 2 pts

Si Costa Rica derrota a Honduras y Nicaragua empata contra Haití:

Costa Rica: 5 pts
Honduras: 4 pts
Haití: 3 pts
Nicaragua: 2 pts

Si Costa Rica derrota a Honduras y Nicaragua cae contra Haití:

Costa Rica: 5 pts
Haití: 5 pts
Honduras: 4 pts
Nicaragua: 1 pts

Si Costa Rica empata contra Honduras y Nicaragua triunfa contra Haití:

Honduras: 5 pts
Nicaragua: 4 pts
Costa Rica: 3 pts
Haití: 2 pts

Si Costa Rica empata ante Honduras y Nicaragua empata contra Haití:

Honduras: 5 pts
Costa Rica: 3 pts
Haití: 3 pts
Nicaragua: 2 pts

Si Costa Rica empata ante Honduras y Nicaragua cae contra Haití:

Honduras: 5 pts
Haití: 5 pts
Costa Rica: 3 pts
Nicaragua: 1 pts

Si Costa Rica pierde ante Honduras y Nicaragua triunfa contra Haití:

Honduras: 7 pts
Nicaragua: 4 pts
Costa Rica: 2 pts
Haití: 2 pts

Si Costa Rica pierde ante Honduras y Nicaragua cae contra Haití:

Honduras: 7 pts
Haití: 5 pts
Costa Rica: 2 pts
Nicaragua: 1 pts

Si Costa Rica pierde ante Honduras y Nicaragua empata contra Haití:

Honduras: 7 pts
Haití: 3 pts
Costa Rica: 2 pts
Nicaragua: 2 pts

