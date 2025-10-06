Líderes o hasta terceros: Estos son todos los panoramas de La Sele este jueves

La Selección Nacional enfrenta este jueves a las 8 p. m. un partido vital en Honduras en su camino a la Copa del Mundo 2026.

Además, Haití visitará Nicaragua este sábado a las 6 p. m.

De ambos compromisos depende muchísimo el futuro de la Tricolor, pues puede terminar la noche de este jueves como líder o hasta mantenerse afuera del Mundial con un tercer puesto.

Posibles escenarios



Si Costa Rica derrota a Honduras y Nicaragua triunfa contra Haití:



Costa Rica: 5 pts

Honduras: 4 pts

Nicaragua: 4 pts

Haití: 2 pts



Si Costa Rica derrota a Honduras y Nicaragua empata contra Haití:



Costa Rica: 5 pts

Honduras: 4 pts

Haití: 3 pts

Nicaragua: 2 pts



Si Costa Rica derrota a Honduras y Nicaragua cae contra Haití:



Costa Rica: 5 pts

Haití: 5 pts

Honduras: 4 pts

Nicaragua: 1 pts



Si Costa Rica empata contra Honduras y Nicaragua triunfa contra Haití:



Honduras: 5 pts

Nicaragua: 4 pts

Costa Rica: 3 pts

Haití: 2 pts



Si Costa Rica empata ante Honduras y Nicaragua empata contra Haití:



Honduras: 5 pts

Costa Rica: 3 pts

Haití: 3 pts

Nicaragua: 2 pts



Si Costa Rica empata ante Honduras y Nicaragua cae contra Haití:



Honduras: 5 pts

Haití: 5 pts

Costa Rica: 3 pts

Nicaragua: 1 pts



Si Costa Rica pierde ante Honduras y Nicaragua triunfa contra Haití:



Honduras: 7 pts

Nicaragua: 4 pts

Costa Rica: 2 pts

Haití: 2 pts



Si Costa Rica pierde ante Honduras y Nicaragua cae contra Haití:



Honduras: 7 pts

Haití: 5 pts

Costa Rica: 2 pts

Nicaragua: 1 pts



Si Costa Rica pierde ante Honduras y Nicaragua empata contra Haití:



Honduras: 7 pts

Haití: 3 pts

Costa Rica: 2 pts

Nicaragua: 2 pts

