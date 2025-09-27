Lesión obliga a Patrick Sequeira a salir del partido con Casa Pia

El staff de la Selección Nacional debe estar atento a la situación de Patrick Sequeira, quien salió lesionado este sábado en el partido de su equipo, Casa Pia, ante el Moreirense.

El guardameta costarricense fue sustituido por Daniel Azevedo al minuto 53, en la derrota 2-1 disputada en el Estadio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

La noticia llega a pocos días de que Miguel Herrera anuncie a los convocados para los partidos eliminatorios contra Honduras y Nicaragua, el primero de visita y el segundo en La Sabana.

El equipo tico llega obligado a los compromisos de octubre, ya que en las dos primeras fechas de la eliminatoria empató ante Nicaragua y Haití, complicando sus opciones de clasificación.

Sequeira fue titular en el combinado patrio mientras Keylor Navas estuvo ausente, pero perdió su lugar en el once inicial tras el regreso del histórico arquero.