Leonardo Vargas y sus verdades sobre la Fedefútbol

El presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, ha sido una voz crítica de la labor de Miguel Herrera el frente de la Selección Nacional.

Este jueves, tras el fracaso en el camino al Mundial 2026, Vargas dejó en claro su verdad sobre lo que sucede con la Tricolor y la Federación Costarricense de Fútbol, en entrevista con Teletica Deportes Radio.

Estos fueron los principales temas tratados:

Sentimiento por la eliminación de La Sele

Siento mucha responsabilidad, porque uno puede visualizar cosas, anticiparlas y entenderlas, pero también hay que tener la fuerza para que las cosas cambien. No tuve esa fuerza y tampoco el apoyo en el Comité Ejecutivo, a pesar de cierto respaldo de doña Silvia y, a veces, de don Juan Carlos, que apoyaron un poco lo que uno decía.

Mayor error

En lo personal, se cometió un error muy grande en la elección del director de selecciones nacionales. Cuando algo empieza mal, termina mal. Fue una decisión tomada en el Comité Ejecutivo, pero la forma en que se dio fue equivocada. La mayoría pensábamos diferente, pero el peso que tienen algunos miembros hace que la decisión no sea realmente de la mayoría.

Preocupación y situación con el Piojo tras el empate contra Haití

Yo cuestioné a Miguel Herrera antes de enfrentar a Belice, Barbados y Nicaragua, porque lo que había visto de La Sele no me generaba tranquilidad. Tras el partido contra Nicaragua, salí molesto, pero lo que yo sentía no lo compartían los otros tres miembros.

Después del partido ante Haití, esa noche y al día siguiente, Miguel Herrera estaba fuera. Tenía permiso y se fue a México. Llegó el 15 de setiembre y esa reunión, que debía ser importante, aportó poco porque hablé yo y un poco doña Silvia, el resto no habló, a pesar de que yo creía que íbamos a votar para que Miguel Herrera quedara fuera.

Algo pasó en esa reunión, no hubo cuestionamiento. Él presentó lo que había pasado, dijo que todo estaba bien y que era normal. Yo sí lo cuestioné, porque siento que sé algo de fútbol. Le dije: “Usted no hizo cambios hasta el minuto 80 porque ve la banca y no hay buenos seleccionados”. Eso no le gustó a Miguel.

Trabajo en el Comité Ejecutivo

Todos tenemos el derecho de hablar. En la Fedefútbol se habla poco de fútbol; en las reuniones de los miércoles casi no se toca el tema futbolístico.

Peso del presidente de la Fedefútbol

La figura del Comité Ejecutivo es muy presidencialista y eso ya pasaba con Rodolfo Villalobos. Yo hablé sobre eso con Osael durante dos años y sigue igual. Aunque uno cuestione, la opinión del presidente pesa mucho.

Lo que hay que cambiar es cómo se eligen los miembros del Comité Ejecutivo. Hay que llevar opciones reales, no decisiones tomadas de antemano. Osael Maroto, Jafet Soto, Sergio Hidalgo y el secretario, Gustavo Araya, son, a mi parecer, quienes tienen más peso.

¿Quién le habla a Osael Maroto?

Hay una persona que le habla al oído a Osael y tiene mucho peso. Para mí, es Jafet Soto. Es la persona que influencia a Osael Maroto. Las decisiones pasan mucho por la opinión de Jafet. Él ha demostrado ser exitoso en el fútbol, pero esta vez se equivocó.

¿Cómo llegó Ignacio Hierro?

El secretario general no nos llevó realmente a decidir entre Ignacio Hierro y Ángel Catalina. Juan Carlos Rojas, que conocía a Catalina, expuso su experiencia. Yo lo conocía del fútbol, me parecía interesante y exitoso en el Saprissa. No dudo de su capacidad ni su trayectoria, pero en el fútbol nacional era poco conocido. Creo que la decisión era fácil.

Osael estaba en un evento de Concacaf y, cuando llamaron, el secretario se levantó, llamó a Osael y se sentó en su silla. A la hora de la elección, todo el mundo cambió de opinión. Ahí es donde se ve el peso que tienen ciertas personas.

Represalia contra Cartaginés tras sus palabras

Probablemente sí. Si creen que con eso ayudan al futbol, que lo hagan, yo no le temo.