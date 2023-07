¿Le interesa a Jorge Luis Pinto dirigir a La Sele? Técnico está en Costa Rica

"He estado mirando la Copa Oro, vi los partidos, me sorprendió Panamá, siento mucho la eliminatoria de Costa Rica, pero bueno... ese es el fútbol y hay que buscar competencia", añadió.

Sobre el declive del fútbol tico desde el Mundial de Brasil 2014, Pinto argumentó que no ha estado cerca y no podría tener una respuesta exacta.

"Siento que no se ha respondido a la competencia, no sé en qué ha fallado si es los jugadores, el trabajo, la organización, no sé, lógico, no ha estado en el mismo nivel", expresó.