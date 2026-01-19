¿Le hará caso Joseph Joseph a la recomendación de Óscar Ramírez?

Si hay un técnico que tiene voz para este tema es Óscar Ramírez, no solo más ganador en la historia de la Liga, es el actual campeón nacional, campeón centroamericano, no sólo jugó un Mundial (Italia 90) sino que también dirigió otro (Rusia 2018).



Para Ramírez, los dirigentes de la Federación Costarricense de Fútbol deben darle la dirección deportiva a Ronald González, pero… ¿Lo escuchará Joseph Joseph, presidente de Alajuelense?



Hay que recordar que Joseph está como miembro del Comité Ejecutivo de la Federación, por lo que este miércoles tiene voz y voto en la elección del nuevo director deportivo de la Fedefútbol.



Ramírez abogó porque los dirigentes volteen a ver al talento nacional para el puesto, pero actualmente hay cuatro aspirantes, eso sí: tico solo Ronald. Teletica.com confirmó desde el pasado jueves que además de González están el español Ángel Catalina, el argentino Hermes Desio y otro ibérico del cual aún se desconoce el nombre.



Aquí salta la otra pregunta sobre qué hará el presidente de la Liga si apoyará a lo criollo como quiere el técnico de su club o no.



¿Qué había dicho El Macho?

"Es un momento oportuno y ya tenemos que sentar base, ya hemos experimentado con otras nacionalidades y hemos descuidado lo criollo. Escuché que por ahí anda Ronald González, él estu﻿vo en el Mundial de Italia 90, estuvo todo el proceso, sabe lo que es una eliminatoria, sabe cómo se juega esto, dirigió la Sub-20, cuarto lugar en el mundo, no sé cuál es el cuestionamiento hacia él, se dice que en lo administrativo, pero se le puede poner a alguien a la par, hay espacio, tiempo para eso, pero necesitamos la organización", comentó Ramírez.



Y agregó: "Es un tema que ya está bueno, ya la gente seria que se pongan a volver a lo criollo, que somos los que conocemos acá. No sé ese cuestionamiento a Ronald en lo administrativo si eso es ir a manejar salarios y organigramas. Ya está bueno, se experimentó, no funcionó y seguimos... me parece a mí. Disculpen, ya es hora de aterrizar y darle al espacio a lo criollo".

Además, el Macho calificó a González como "la persona más adecuada que hay en este momento".

﻿“Viene una nacionalidad, trae su grupo, lo mete, no pasa nada, viene otra nacionalidad, no pasa nada, y gente nuestra que está capacitada... tal vez en este caso hay un espacio importante para que alguien lo pueda ayudar al tema administrativo, pero eso es un tema de papeleo, qué se yo... pero tema de cancha, de metodología, Ronald está claro y está preparado para eso".

En su respuesta tras empatar 2-2 ante Liberia, el estratega rojinegro enfatizó: "Disculpen que lo diga así, gente que no ha tenido esos procesos, de esas vivencias y no quiero decir que no estén preparados, pero esa esa la esencia y en esto es en liga menor donde hay que ir a buscar los chiquitos, a los entrenadores también hay que darle capacitación".

