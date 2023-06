—Pero él ha probado 120 jugadores, ha dicho que no le gustan las canchas sintéticas y su asistente técnico John Jairo Bodmer aseguró en una entrevista en Colombia que el torneo de acá no era bueno...

Es importante que dé soluciones, que si le falta dinámica, que nos diga por qué y que dé sugerencias. No nos gusta el campeonato nacional, que no es competitivo por esto y esto otro...

—El asistente técnico Bodmer aseguró en un medio en Win Sports Colombia que: "La selección es muy local, del país, en el 80 o 90%, no es una selección hecha por legionarios, y el torneo de Costa Rica es un buen torneo, pero no es uno que compita a nivel mundial".

Yo no sabía que su asistente lo había dicho, pero sería bueno que nos dé sugerencias, está bueno que nos dé la observación, pero también respuestas. Cuando a ellos se les contrató tuvieron que haber hecho un estudio de lo que es Costa Rica, sus jugadores, los jóvenes que hay y ahí ya verá cada quien si acepta el reto o no, pero ya, ahora, en medio de todo, decir que el campeonato nacional... que no compite, creo yo que es un poco tarde, ya estando acá, lejos de decir eso, hay que dar soluciones.

Hay que ver qué ha pasado o por qué tomaron esa determinación de un muchacho que lo llevaron a la Copa del mundo y ahora no es convocado, está en todo su derecho cuando puedan hablar con él o la gente encargada de cuestionar y preguntar decirle al técnico que por qué. Yo no he escuchado o tal vez sí lo han hecho, pero decirle... bueno don Luis qué ha pensado con esto y esto y ahora ya no están, por qué razón o qué pasó o por qué se corta el proceso, sería buena pregunta para él, interpretar sería injusto de mi parte.



—Suárez dijo tras perder ante Ecuador: “Nosotros clasificamos al mundial porque teníamos un equipo emocionalmente muy fuerte”. ¿Se puede dirigir a un equipo solo con emociones?