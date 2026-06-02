Las voces de La Sele tras caer ante Colombia

Costa Rica cayó 3-1 ante Colombia. El grupo de Fernando Batista tuvo buenos momentos, pero también dejó en claro que le falta trabajo para poder competir de tú a tú ante una selección como la colombiana, llamada a avanzar en el Mundial 2026.

Esto comentaron los jugadores tras el encuentro:

Manfred Ugalde

“Teníamos la mentalidad de venir a ganar, de sacar un buen resultado y lavarnos la cara de las cosas que están pasando.

“Tenemos que seguir mejorando, cerrar el grupo, unirnos, porque tenemos talento”.

Patrick Sequeira

“Siento que hicimos un buen partido, un partido serio ante una selección que va a competir en el Mundial.

“En el tercer gol son detalles y a este nivel no se perdona”.

Orlando Galo

“Sacamos observaciones muy buenas. Somos conscientes de que tenemos cosas que mejorar, pero competimos ante una selección mundialista.

“Estamos conscientes de que es responsabilidad de los 23 jugadores y del cuerpo técnico”.