Las tres cosas que Miguel Herrera pide a los seleccionados de Costa Rica contra Haití

Concentración, actitud y compromiso. Estos son los tres aspectos innegociables para el técnico Miguel Herrera en La Sele para el vital partido ante Haití de este martes por la eliminatoria.

A criterio del técnico de la Mayor, la Selección Nacional dejó de hacer varios de estos aspectos el viernes anterior en el atípico empate ante Nicaragua.

De ahí que el Piojo les hablara fuerte al camerino e hicieran mea culpa para evitar caer en este tipo de conformismo.

“No nos vimos bien. La actitud se perdió en los últimos minutos, donde el equipo no mostró su mejor versión. En los primeros 65 minutos fuimos mucho más que ellos: teníamos la pelota y estábamos encima de su arco. Pero cuando quedaron (Nicaragua) con un hombre menos, redoblaron esfuerzos, mostraron carácter, y nosotros dejamos de hacer lo que veníamos haciendo”, explicó Herrera en conferencia de prensa.

Pero la crítica del estratega no quedó ahí, pues la falta de concentración terminó pasando factura.

“Debemos tener una mejor concentración, mostrar nuestro verdadero nivel y un mayor compromiso para alcanzar el objetivo. Es fundamental ganar, hacer respetar nuestra casa, porque eso marca la diferencia en la eliminatoria”, indicó.

Estas palabras las reforzó Alexis Gamboa, quien explicó que tras el empate en Managua, los capitanes hablaron con el resto del grupo para hacer una autocrítica con todo lo que se dejó de hacer.

“Sí, nos faltó un poco de exigencia en los últimos minutos, como bien lo decía el profe ahora. El hombre menos de ellos nos confunde y creemos que ya tenemos el partido resuelto y son partidos eliminatorios y tenemos que tener la misma exigencia con grandes equipos como los equipos mal llamados “pequeños”, declaró Gamboa.

La Sele recibirá a Haití con la obligación de ganar, pues, el grupo está muy parejo con todo el grupo igualado.