Lágrimas y abucheo en medio del fracaso, así salieron los seleccionados

Un incompetente tiro de esquina, la pelota desviada y pitazo final. Así se acabó la idea de acudir al Mundial más accesible de la historia para Costa Rica, de inmediato todos al piso y el silencio.

Tras el pitazo final, la mayoría de los futbolistas se quedaron tumbados sin creer lo que sucedía, mientras el técnico Miguel Herrera abandonó con caras largas y en medio de toda la chiflada total del Estadio Nacional.

Porque hay que decirlo, la afición respondió y apoyó a más no poder, pero el equipo volvió a fallar.

Fue raro, porque al final nadie festejó en las gradas, pues los hondureños también quedaron eliminados.

Las lágrimas ya eran evidentes y los abrazos iban y venían.

Manfred Ugalde, quien se había marchado expulsado, salió del camerino para buscar a sus colegas dentro del campo, algunos como Keylor Navas o Kendall Waston aplaudieron al público justo en medio de una tremenda silbatina.

Al final, todos con la cabeza hacia abajo, el público que los esperó los chifló y les pegó su gritada tras el fracaso más grande de la historia.

Mientras Juan Pablo Vargas y Francisco Calvo daban explicaciones a la prensa, Kendall Waston meditaba, recostado de frente al banquillo de los árbitros, como intentando buscar respuestas.

En medios de gritos y abucheos, se terminó el proceso eliminatorio para varios jugadores que supieron brillar en el antaño, pero hoy quedaron debiendo como Keylor Navas, Kendall Waston, Francisco Calvo, Joel Campbell y Celso Borges.

Mientras tanto, los directivos no aparecieron mientras la crítica copaba a los jugadores.

Así culminó la noche más bochornosa en la historia de la Selección Nacional.



