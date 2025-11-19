EN VIVO
La Sele

Lágrimas y abucheo en medio del fracaso, así salieron los seleccionados

La Sele quedó fuera del Mundial más accesible de la historia.

Francisco Calvo. Juan Quirós
Por José Fernando Araya 18 de noviembre de 2025, 21:23 PM

Un incompetente tiro de esquina, la pelota desviada y pitazo final. Así se acabó la idea de acudir al Mundial más accesible de la historia para Costa Rica, de inmediato todos al piso y el silencio. 

Tras el pitazo final, la mayoría de los futbolistas se quedaron tumbados sin creer lo que sucedía, mientras el técnico Miguel Herrera abandonó con caras largas y en medio de toda la chiflada total del Estadio Nacional. 

Porque hay que decirlo, la afición respondió y apoyó a más no poder, pero el equipo volvió a fallar. 

Fue raro, porque al final nadie festejó en las gradas, pues los hondureños también quedaron eliminados. 

Las lágrimas ya eran evidentes y los abrazos iban y venían. 

Manfred Ugalde, quien se había marchado expulsado, salió del camerino para buscar a sus colegas dentro del campo, algunos como Keylor Navas o Kendall Waston aplaudieron al público justo en medio de una tremenda silbatina. 

Al final, todos con la cabeza hacia abajo, el público que los esperó los chifló y les pegó su gritada tras el fracaso más grande de la historia. 

Mientras Juan Pablo Vargas y Francisco Calvo daban explicaciones a la prensa, Kendall Waston meditaba, recostado de frente al banquillo de los árbitros, como intentando buscar respuestas. 

En medios de gritos y abucheos, se terminó el proceso eliminatorio para varios jugadores que supieron brillar en el antaño, pero hoy quedaron debiendo como Keylor Navas, Kendall Waston, Francisco Calvo, Joel Campbell y Celso Borges. 

Mientras tanto, los directivos no aparecieron mientras la crítica copaba a los jugadores.

Así culminó la noche más bochornosa en la historia de la Selección Nacional. 

