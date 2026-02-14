¿Puede algún otro nombre colarse en la "terna" de la Federación para técnico de La Sele?

Las tres primeras cartas para ser nuevo técnico de la Selección Nacional son Patrick Kluivert de Países Bajos, Roberto Moreno de España, y Alexandre Guimaraes de Costa Rica, pero puede colarse algún otro nombre.



La lista inicial era de 23 aspirantes. Luego pasó a seis y posteriormente a tres candidatos, aunque no se descartan del todo estrategas que estuvieron dentro de la lista de los últimos seis.

Por esta razón, si bien es cierto que se han hecho públicos tres nombres, no necesariamente alguno de ellos será el nuevo seleccionador nacional, ya que puede darse alguna negociación con otro timonel que aparezca en estos días o bien, algunos que ya haya sonado para el puesto.

Ronald González, director deportivo de la Federación, indicó que "son los tres con los cuales empieza el Comité Ejecutivo, sin descartar que en los próximos días pueda aparecer otro perfil que verdaderamente nos interese. El estudio que hemos hecho ha sido bastante exhaustivo. Esos son los tres que cumplen las características que creemos idóneas".



A partir de este momento, se comenzarán las conversaciones y negociaciones formales con estos entrenadores.