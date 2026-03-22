La Sele ya tiene sustituto para Van der Putten en la fecha FIFA

Alajuelense confirmó lo peor con el defensor Santiago Van der Putten, al confirmarse una ruptura de ligamento cruzado en su pierna derecha.

El defensa estará como mínimo nueve meses fuera de las canchas y de inmediato la Selección Nacional buscó un sustituto para la fecha FIFA de la próxima semana.

Según informó la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), tras confirmarse lo peor con Van der Putten, el cuerpo técnico encabezado por Fernando Batista decidió llamar a este jugador.

“Informamos que el jugador Santiago van der Putten no podrá viajar con la Selección Nacional a los fogueos en Turquía por una lesión en su rodilla derecha. “En su lugar viajará el defensor Fernán Faerron del equipo C.S. Cartaginés”, declaró.

Faerron está convocado para disputar el partido de este domingo con los brumosos ante Pérez Zeledón y luego viajará a unirse a la Tricolor que comenzará prácticas este lunes.

Costa Rica se medirá a Jordania e Irán el 27 y 31 de marzo en Turquía como parte de la primera fecha FIFA del año y en lo que será el debut del Bocha Batista al frente de la Selección Nacional.



