La Sele ya tiene lista su convocatoria… pero para otro microciclo

El técnico de la Selección Nacional, Fernando Batista, dio a conocer la convocatoria para el segundo microciclo de trabajo de este mes de mayo.

Mientras las selecciones mundialistas llaman a sus mejores hombres para la Copa del Mundo, la realidad de Costa Rica es otra y esa es buscar un nuevo equipo que esta vez sí pueda llegar a la próxima cita dentro de cuatro años.

De ahí que el argentino Batista convocara a 26 jugadores del torneo local y dos legionarios, como es el caso de Joseth Peraza, quien se encuentra en el país, y Jeyland Mitchell, quien se incorporará el miércoles a los entrenamientos.

La edad promedio en este microciclo es de 23.8 años y un total de 16 jugadores son futbolistas Sub23; 10 equipos pertenecen a la Primera División, además de dos futbolistas que militan en Europa y un jugador de Liga de Ascenso.

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Los futbolistas convocados comenzarán su trabajo este martes y se mantendrán hasta el próximo

viernes 22 de mayo.

Este será el último microciclo antes de la convocatoria final para los partidos amistosos ante Colombia el 1 de junio e Inglaterra el día 10 del mismo mes.







