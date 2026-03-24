La Sele ya está en Turquía para disputar primeros amistosos del 2026

La Selección Nacional ya se encuentra ubicada en Antalya, Turquía, sede de los partidos amistosos ante Jordania e Irán como parte de la primera fecha FIFA del 2026.

La Tricolor viajó este lunes en diversos grupos y en el transcurso de la tarde de este martes arribaron los futbolistas Juan Pablo Vargas, Jewison Bennette, Patrick Sequeira, Carlos Mora y Warren Madrigal.

Según comunicó la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) en el grupo que aterrizó a las 7 p. m. venían cinco jugadores del torneo local y a ellos se les unió en Estambul, Orlando Galo.

Los futbolistas arribaron al hotel de concentración de La Sele bajo condiciones lluviosas.

Por su parte, el cuerpo técnico, encabezado por el técnico Fernando Batista, llegó desde este lunes a Antalya con el grupo de avanzada.

Estos serán los dos primeros partidos del nuevo cuerpo técnico al frente de la Tricolor.

El resto de jugadores jugadores y staff de la Fedefútbol estarán aterrizando en las próximas horas.

Costa Rica enfrentará a Jordania este viernes a las 11 a. m. (hora tica) y el martes 31 de marzo se medirá a Irán a las 6 a. m. (hora tica).



