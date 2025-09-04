La Sele ya está en Nicaragua

La Selección Nacional ya está en Nicaragua y de inmediato se concentra de cara al juego eliminatorio rumbo al Mundial 2026.

La Tricolor viajó a las 2 p. m. desde el aeropuerto Juan Santamaría y lo hizo en vuelo charter.

Su arribo se dio aproximadamente a las 3:30 p. m. y tras los trámites migratorios tuvo un traslado hacia el hotel Double Tree Hilton de aproximadamente 20 minutos.

Tanto jugadores como cuerpo técnico tomarán una merienda a su llegada y se instalarán en sus habitaciones para descansar, informó la Fedefútbol.

Recordemos que la Selección no realizará su tradicional reconocimiento de la cancha del Estadio Nacional de Nicaragua.

El partido eliminatorio entre Nicaragua y Costa Rica será este viernes 5 de setiembre a las 8 p. m.