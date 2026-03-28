La Sele vuelve a escena: la era del "Bocha" tendrá su segundo reto

Tras el empate 2-2 ante Jordania en Turquía: ¿Qué sigue para La Sele?

La nueva era del argentino Fernando Batista continuará este martes a las 7 a. m. contra Irán, en Turquía.





Luego del debut, Batista destacó la garra del equipo de reponerse de un 2-0 y rescatar el empate. También indicó que solo tuvo 48 horas de trabajo previo al primer juego.

"Hay que trabajar mucho, cosas por mejorar (...) Estamos satisfechos por haber tenido nada más 48 horas de trabajo", manifestó Batista, en declaraciones suministradas por el departamento de prensa de la Federación.

Uno de los temas que marcó el debut por el perfil de los jugadores es la carencia de un centro delantero goleador, pues la mayoría de atacantes tienen condiciones para ser extremos.

"Las características de Alcócer, Zamora y Madrigal son más de media punta o por banda, no está ese 9 de punta que juegue entre los centrales, la mayoría de los que están son extranjeros, está en nosotros buscar.

"No estuvo Ugalde y hay que buscar el funcionamiento para tratar de suplir esa falta de 9 de área para jugar entre los centrales, pero estoy muy conforme con los jugadores que hay", añadió.