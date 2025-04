La Sele volverá a enfrentar a Cataluña 19 años después

La Selección Nacional volverá a enfrentar a su similar de Cataluña 19 años después de un único amistoso entre ambas.

Dicha selección es representada únicamente por jugadores de catalanes y no es miembro de la FIFA ni del Comité Olímpico Internacional (COI), por lo que no puede participar en torneos oficiales, y solo disputa partidos amistosos no oficiales a nivel internacional.

De hecho, su último partido fue el 29 de mayo del 2024, cuando empató 2-2 ante Panamá.

La Sele solo ha jugado una vez ante la Selección Catalana, fue el 24 de mayo del 2006, justo antes del Mundial de Alemania.

El compromiso se realizó en el Estadio Olimpic de Terrassa y la Tricolor cayó con marcador de 2-0 con goles de Piti y Roger.

En ese momento el once titular de Costa Rica fue conformado por: Álvaro Mesén, Harold Wallace, Michael Rodríguez, Luis Marín, Leo González, Carlos Hernández, Rolando Fonseca, Douglas Sequeira, Walter Centeno, Rónald Gómez y Álvaro Saborío, y el técnico fue Alexandre Guimaraes.

Cataluña ante Costa Rica en 2006





Por Cataluña estuvieron: Víctor Valdés (Jorquera); Sergio Sánchez, Oleguer (Oriol) Dani Jarque (q. d. D. g.) (Belenguer), Fernando Capdevila (Fernando Navarro), Gabri (Tarrés), Sergio, Roger, Jordi Martínez (Uri), Oscar Serrano (Abraham) y Piti (Verdú).

Actualmente, existe todo un debate de si la selección catalana podría llegar a competir bien en Europa, pues podría contar con grandes figuras como: David Raya, Cubarsí, Arnau Martínez, Balde, Cucurella, Dani Olmo, Gerard Moreno y hasta con la figura de Lamine Yamal.

Eso sí, este partido será fuera de fecha FIFA, por lo que dependerá mucho de sus clubes.

El partido entre Cataluña y Costa Rica será el próximo 28 de mayo en una sede y hora aún por definir.