La Sele tuvo su último entrenamiento antes de la lista para amistosos

La Selección Nacional continúa avanzando en su preparación de cara a los amistosos ante Colombia e Inglaterra y este jueves completó su tercer día de trabajo correspondiente al segundo microciclo del mes, con sesiones enfocadas en fortalecer distintos aspectos técnicos y tácticos bajo la supervisión del cuerpo técnico encabezado por Fernando Batista.

Durante la jornada, las labores iniciales volvieron a estar orientadas a ejercicios de calentamiento, movilidad y el desarrollo de automatismos defensivos y ofensivos, buscando consolidar mecanismos colectivos y mejorar la coordinación entre líneas.

Además, el trabajo del día tuvo un énfasis especial en situaciones de ataque contra defensa, combinadas con ejercicios de transición ofensiva, así como labores tácticas en bloque medio y bloque bajo. Todas estas dinámicas estuvieron enfocadas en reforzar conceptos técnicos y estratégicos de cara a los próximos compromisos internacionales.

"Fue una experiencia bastante bonita; el cuerpo técnico tiene una idea muy buena para la Selección y el profesor hace énfasis en la intensidad y acá eso nos ayuda mucho. Sabemos que los laterales internacionalmente pueden subir y bajar en reiteradas ocasiones y hemos trabajado en eso", expresó Shawn Johnson.