La Sele tuvo su último entrenamiento antes de la lista para amistosos
La convocatoria para los juegos ante Colombia e Inglaterra se dará este viernes.
La Selección Nacional continúa avanzando en su preparación de cara a los amistosos ante Colombia e Inglaterra y este jueves completó su tercer día de trabajo correspondiente al segundo microciclo del mes, con sesiones enfocadas en fortalecer distintos aspectos técnicos y tácticos bajo la supervisión del cuerpo técnico encabezado por Fernando Batista.
Durante la jornada, las labores iniciales volvieron a estar orientadas a ejercicios de calentamiento, movilidad y el desarrollo de automatismos defensivos y ofensivos, buscando consolidar mecanismos colectivos y mejorar la coordinación entre líneas.
Además, el trabajo del día tuvo un énfasis especial en situaciones de ataque contra defensa, combinadas con ejercicios de transición ofensiva, así como labores tácticas en bloque medio y bloque bajo. Todas estas dinámicas estuvieron enfocadas en reforzar conceptos técnicos y estratégicos de cara a los próximos compromisos internacionales.
"Fue una experiencia bastante bonita; el cuerpo técnico tiene una idea muy buena para la Selección y el profesor hace énfasis en la intensidad y acá eso nos ayuda mucho. Sabemos que los laterales internacionalmente pueden subir y bajar en reiteradas ocasiones y hemos trabajado en eso", expresó Shawn Johnson.
La planificación de esta semana llegará a su fin este viernes, fecha en la que también se espera la divulgación de las listas de futbolistas que estarán disponibles para las siguientes convocatorias.
Por un lado, el seleccionador Fernando Batista definirá el grupo que afrontará la concentración de la Selección Mayor rumbo a los partidos amistosos frente a Colombia e Inglaterra.
Paralelamente, también se anunciarán los jugadores que integrarán la Selección Preolímpica, dirigida por Randall Azofeifa, equipo que iniciará un nuevo microciclo de trabajo a partir del próximo lunes.
"Para mí es un honor estar dos semanas trabajando con La Sele y aprender de lo mejor del país. Al profesor le gusta una intensidad muy alta y es muy bueno implementar eso a nivel internacional", destacó Farbod Samadian.
Costa Rica enfrentará a Colombia el próximo 1 de junio en Bogotá y 10 días después se medirá ante Inglaterra en Orlando, Estados Unidos.