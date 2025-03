La Sele: Todo lo que hay que saber acerca de ronda preliminar de la Copa Oro

Los últimos boletos a la Copa Oro 2025 se definen en la ronda preliminar y la Selección Nacional se enfrenta a su similar de Belice por un puesto en esta competencia.

Se trata de siete campos en la fase de grupos y estos serán los cruces para cerrar la lista de invitados.

Costa Rica vs Belice Jamaica vs San Vicente y las Granadinas Honduras vs Bermudas Guatemala vs Guyana Trinidad y Tobago vs Cuba Martinica vs Surinam Nicaragua vs Guadalupe

Los juegos de ida están pactados para el 21, mientras que la vuelta será el 25. Los tricos juegan a las 8 p. m. en primera instancia y cierran a las 8 p.m.

Por el momento ya hay nueve combinados con su cupo seguro en la competencia.

Arabia Saudí (equipo invitado) Canadá Curaçao El Salvador Estados Unidos Haití México Panamá República Dominicana

La copa Oros en su edición 18 se disputará entre el 14 de junio y el 6 de julio, en 14 estadios, divididos en 11 sedes de Estados Unidos y Canadá.

Calendario de los Prelims de la Copa Oro 2025

*El equipo local aparece en primer lugar y los horarios de los partidos son locales

Viernes, 21 de marzo de 2025

8:00 p. m. Belice vs Costa Rica – FFB Stadium, Belmopán, BLZ

7:00 p. m. San Vicente y las Granadinas vs Jamaica – Arnos Vale Sporting Complex, Kingstown, VIN

8:00 p. m. Bermuda vs Honduras – National Sports Centre, Devonshire, BER

9:00 p. m. Guyana vs Guatemala – BFA Technical Centre, Bridgetown, BRB

4:00 p. m. Cuba vs Trinidad y Tobago – Estadio Antonio Maceo, Santiago, CUB

7:00 p. m. Suriname vs Martinica – Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR

8:00 p. m. Guadalupe vs Nicaragua – Stade Roger Zami, Le Grosier, GLP

Martes, 25 de marzo de 2025

7:00 p. m. Costa Rica vs Belice – Estadio Nacional, San José, CRC

7:00 p. m. Jamaica vs San Vicente y las Granadinas – Sabina Park, Kingston, JAM

8:00 p. m. Honduras vs Bermuda – Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON

6:30 p. m. Guatemala vs Guyana – Estadio Cementos Progreso, Guatemala City, GUA

7:00 p. m. Trinidad y Tobago vs Cuba – Ato Boldon Stadium, Couva, TRI

7:00 p. m. Martinica vs Suriname – Stade Pierre-Aliker, Fort-de-France, MTQ

6:30 p. m. Nicaragua vs Guadalupe – Estadio Nacional, Managua, NCA