La Sele terminó su primer microciclo previo a primeros juegos del año

La Selección Nacional terminó sus primeros tres días de trabajo como parte del primer microciclo de trabajo previo a la primera fecha FIFA del año.

En primera instancia, las prácticas servirían para que el nuevo técnico de la Tricolor, Fernando Batista, conociera a los jugadores del medio local, pero al no contar con su permiso de trabajo el argentino actuó como visor.

El grupo realizó su última práctica de 9 a 11 a. m. en la cancha 2 del Proyecto Gol y los futbolistas convocados regresaron a sus respectivos equipos para preparar la fecha del próximo fin de semana.

“Siempre estar aquí en la Selección es un motivo de felicidad para regresar y para estar con los compañeros. Por ahí, personalmente, desde hace dos años he venido sufriendo las lesiones, entonces estar aquí, volver, estar con los compañeros y regresar para mí es bastante motivante, muy contento y feliz”, mencionó el herediano Randall Leal.

El volante ofensivo destacó la importancia del trabajo para el futuro de la Tricolor y el nuevo proceso por comenzar.

“En general súper bien, creo que la idea que han planteado ahí los profesores y lo que hemos venido trabajando ha sido bastante motivante, bastante bonito y bueno, creo que todos los compañeros se han sentido bastante bien”, añadió.

El próximo viernes se dará a conocer la lista de jugadores que viajará a Turquía para los dos juegos amistosos ante Jordania e Irán el 27 y 31 de marzo.