La Sele tendrá el apoyo de un estadio lleno para medirse con Honduras

El presente y el calendario de la Selección Nacional dejan poco espacio para las dudas. Los partidos del 13 y 18 de noviembre, ante Haití y Honduras, respectivamente, podrían definir la clasificación al Mundial 2026.

El primer compromiso será de visita en Curazao, mientras que el segundo se jugará en casa, el día en que la Tricolor podría asegurar su boleto a la Copa del Mundo.

Y lo hará con un estadio completamente lleno.

Este domingo, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció que ya no quedan entradas disponibles para el duelo ante los catrachos.

“Estamos muy contentos con la respuesta de los aficionados, porque necesitamos estar todos unidos y apoyando para alcanzar la clasificación”, afirmó Gustavo Araya, secretario general de la FCRF.

De lograrlo, Costa Rica estaría sellando su cuarto boleto mundialista consecutivo, un logro histórico para el fútbol nacional.