La Sele tendrá dos sorpresas en su titular para enfrentar a Honduras

El técnico Miguel Herrera definió a los 11 jugadores que irán a buscar la victoria ante Honduras, en un partido vital para las aspiraciones mundialistas rumbo al 2026.

Con dos cambios muy bien marcados, uno de ellos, el de Aarón Murillo y el otro la titularidad de Kendall Waston, el Piojo buscará la victoria o al menos sumar un empate para no quedar comprometidos en la clasificación.

La alineación confirmada es la siguiente:

La Sele llega a este juego con escasos dos puntos tras empatar ante Nicaragua y Haití; por su parte, la H suma cuatro puntos tras empatar de visita a Haití y derrotar a Nicaragua.

Este partido será a partir de las 8 p. m.