EN VIVO
Clock

de HS

La Sele

La Sele tendrá dos sorpresas en su titular para enfrentar a Honduras

La Tricolor busca enderezar su camino en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Foto: Juan Manuel Quirós Cavallini
Foto: Juan Manuel Quirós Cavallini
Por José Fernando Araya 9 de octubre de 2025, 18:51 PM

El técnico Miguel Herrera definió a los 11 jugadores que irán a buscar la victoria ante Honduras, en un partido vital para las aspiraciones mundialistas rumbo al 2026. 

Con dos cambios muy bien marcados, uno de ellos, el de Aarón Murillo y el otro la titularidad de Kendall Waston, el Piojo buscará la victoria o al menos sumar un empate para no quedar comprometidos en la clasificación. 

La alineación confirmada es la siguiente: 

Alineación de La Sele para el juego ante Honduras

La Sele llega a este juego con escasos dos puntos tras empatar ante Nicaragua y Haití; por su parte, la H suma cuatro puntos tras empatar de visita a Haití y derrotar a Nicaragua. 

Este partido será a partir de las 8 p. m. 

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas