¿La Sele tendrá amistosos en marzo? Esto explican en la Fedefútbol

La Selección Nacional tendrá un 2026 muy atípico, pues estará al margen de la gran fiesta mundialista que habrá en México, Estados Unidos y Canadá.

Aun así se continúa con la planificación deportiva de cara al futuro, eso sí, la prioridad es encontrar un entrenador pronto.

Así lo confirmó el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Osael Maroto, quien aseguró que ya existen avances importantes para concretar fogueos internacionales en la fecha FIFA de marzo, así como para el mes de junio.

Maroto explicó que actualmente la federación analiza diversas invitaciones recibidas por parte de selecciones interesadas en enfrentar al combinado nacional.

“Tenemos fecha FIFA en el mes de marzo. Ya hay varias invitaciones para jugar en esa fecha y también en la de junio. En estos días estaremos revisando los contratos para poder definir qué va a pasar en marzo”, señaló el jerarca.

El presidente destacó que, a pesar del momento deportivo, Costa Rica sigue siendo un rival atractivo en el ámbito internacional. “Son varias selecciones de muy buen perfil. Costa Rica es una selección atractiva para jugar, así que probablemente son varias”, comentó, sin entrar en detalles sobre los posibles rivales.

De cara a estos compromisos, Maroto fue enfático en la necesidad de contar con un entrenador definido para la Tricolor y no limitarse a una solución temporal.

“No estamos pensando en tener un entrenador interino, estamos pensando que deberíamos tener un entrenador”, afirmó, aunque aclaró que no descarta ninguna opción mientras se toma la decisión final.

Las declaraciones se dan en un contexto de restructuración deportiva, marcado recientemente por el nombramiento de Rónald González como director deportivo, una figura clave en la planificación del nuevo proceso de la Selección Nacional.

La intención, según Maroto, es aprovechar las próximas fechas FIFA de marzo y junio como punto de partida para el nuevo proyecto deportivo.







