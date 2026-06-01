La Sele suma pocas alegrías ante Colombia

Con nuevos aires, buscando construir un nuevo proceso y con el difícil reto de medirse de tú a tú con una de las mejores selecciones de Sudamérica.

Costa Rica enfrenta este lunes a Colombia (5 p. m. hora tica) en un partido de distintos escenarios para ambos, pues mientras los cafeteros se marchan rumbo al Mundial con mucha ilusión, acá La Sele busca intentar enamorar a una afición que sigue molesta por la no clasificación a la máxima fiesta del fútbol y los recientes actos de indisciplina.

Con todo esto, la Tricolor se medirá ante un rival, no solo de cartel mundialista, sino que históricamente ha sido más que complicado. .

Ambas selecciones se han enfrentado en 14 partidos en toda su historia, con un balance ampliamente superior para los colombianos, con 11 victorias y únicamente tres victorias ticas. Curiosamente, aún no hay empates entre ambas selecciones.

A nivel de goles, Colombia registra 33 sobre 15 de los costarricenses.

Último triunfo fue hace 10 años.

Medirse con Colombia no ha sido fácil para La Sele y sus victorias apenas son contadas.

La primera se dio precisamente en el primer juego registrado entre ambos el 18 de febrero de 1938 con un triunfo tricolor de 3-1 como visitante como parte de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe y con un gol de Alejandro Morera Soto.

Colombia fue la primera selección sudamericana en medirse a los ticos en la historia.

Luego, para setiembre de 1963, se impuso 5-4 en El Campín de Bogotá, consiguiendo así su segunda victoria.

El último triunfo sin duda fue el más importante, pues ocurrió en la Copa América Centenario del 2016.

Golazos de Johan Venegas y Celso Borges, más un autogol de Frank Fabra, se encargaron de darle el triunfo 3-2 a Costa Rica por la fase de grupos de aquella edición, pese a que los cafeteros ya estaban clasificados a la siguiente ronda.

El último partido entre ambos fue en la pasada Copa América 2024 y se saldó con victoria 3-0 para los colombianos con goles de Luis Díaz, Davinson Sánchez y Jhon Córdoba.

Colombia y Costa Rica escribirán una nueva página a partir de este lunes a las 5 p. m. en un juego de dos panoramas completamente distintos para ambos.

PARTIDOS ENTRE COSTA RICA Y COLOMBIA

Amistoso de 1938: Colombia 1-2 Costa Rica

Amistoso de 1946: Colombia 4-1 Costa Rica

Amistoso de 1963: Colombia 4-5 Costa Rica

Amistoso de 1963: Colombia 1-0 Costa Rica

Amistoso de 1991: Colombia 1-0 Costa Rica

Amistoso de 1993: Colombia 4-1 Costa Rica

Copa América de 1997: Colombia 4-1 Costa Rica

Amistoso de 2002: Colombia 2-1 Costa Rica

Copa América de 2004: Colombia 2-0 Costa Rica

Copa América de 2011: Colombia 1-0 Costa Rica

Amistoso de 2015: Colombia 1-0 Costa Rica

Copa América de 2016: Colombia 2-3 Costa Rica

Amistoso de 2018: Colombia 3-1 Costa Rica

Copa América de 2024: Colombia 3-0 Costa Rica