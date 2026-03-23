La Sele suma otra baja de última hora para la fecha FIFA

La Selección Nacional sufre una modificación de última hora en su convocatoria para los fogueos internacionales en Turquía, tras confirmarse la baja del volante Cristopher Núñez.

Según informó el cuerpo médico de la Fedefútbol, el mediocampista presenta una lesión en su rodilla izquierda, situación que le impedirá formar parte de la delegación que disputará los compromisos amistosos en suelo europeo.

Ante este imprevisto, el cuerpo técnico decidió llamar en su reemplazo al jugador Creichel Pérez, quien milita en Liga Deportiva Alajuelense y se incorporará al grupo para afrontar los fogueos programados.

La ausencia de Núñez representa una baja sensible en el mediocampo, mientras que Pérez tendrá la oportunidad de sumar minutos y mostrarse en el escenario internacional, en una gira clave para el proceso de la Tricolor.



