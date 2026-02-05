La Sele Sub-17 buscará en casa sellar su boleto al Mundial

La Selección Sub-17 de Costa Rica tendrá la ventaja de jugar en casa el Torneo Clasificatorio de Concacaf rumbo a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

El combinado dirigido por Randall Azofeifa buscará su segundo boleto consecutivo y está sembrado en el grupo D, donde deberá medirse con Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico.

Para ir a Catar, es necesario terminar en el primer puesto del grupo.

La competencia se desarrolla en seis países: Panamá, Guatemala, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Honduras y Costa Rica, y finaliza el 12 de este mes.

La Tricolor Sub-17 tiene su primer partido este jueves a las 2 p. m. ante Islas Turcas y Caicos. El sábado 7, a la misma hora, el rival será Islas Vírgenes Británicas, y la competición cierra el martes 10, también a las 2 p. m., ante Puerto Rico.

“Desde que nos tocó asumir hemos visto entre 40 y 45 jugadores; la lista se reduce a 20 y la intención desde un inicio es crearles a ellos esa sensación de competencia, de que en todo momento hay que luchar por un puesto y, por ende, que eso se traslade a los partidos”, destacó Azofeifa sobre el proceso.

La Sele Sub-17 estuvo en el Mundial de Catar en octubre pasado.